شكرا لقرائتكم خبر عن بعثة مودرن فيوتشر تصل ليبيا استعدادا لمواجهة الهلال فى الكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصلت منذ قليل بعثة فريق مودرن فيوتشر إلى ليبيا، استعداداً لمواجهة فريق الهلال الليبي بالكونفدرالية، ويحل فريق مودرن فيوتشر ضيفاً على فريق الهلال الليبي، الأحد المقبل، على ملعب ستاد شهداء بنينا، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

وضمت بعثة مودرن فيوتشر 22 لاعباً وهم: محمود جنش، أحمد يحيى، محمد طارق، باسم علي، محمد عبد السلام، علي الفيل، عمر كمال، محمد ربيعة، محمد فاروق، غنام محمد، محمد نصير، محمد صادق، عمر محمد، باباتوندي بيلو، عبد الكبير الوادي، كاجالي درامي، علي زعزع، هشام عادل، احمد عاطف، أيمن الصفاقسي، مروان محسن، عمر السعيد.

ورافق الفريق كل من أيمن منصور عضو مجلس إدارة نادي مودرن فيوتشر ورئيس البعثة رفقة هيثم عرابي الرئيس التنفيذي للنادي والمهندس هشام حافظ.

ويتصدر اتحاد الجزائر مجموعة مودرن فيوتشر برصيد 3 نقاط، ويليه مودرن فيوتشر بنفس الرصيد، بينما يأتي سوبر سبورت الجنوب أفريقي في المركز الثالث، وأخيراً الهلال الليبي بدون نقاط في مؤخرة المجموعة.