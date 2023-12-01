شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يسابق الزمن لحسم 4 ملفات كروية.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يسابق مسئولو الزمالك الزمن لإنهاء وغلق بعض الملفات التى تحتاج إلى حسم خلال الفترة الجارية، ومنها حل أزمة إيقاف القيد وتجديد عقود اللاعبين ممن تنتهى عقودهم بنهاية الموسم، بالإضافة إلى اختيار المدير الفنى الجديد للفريق، وآخرها ترقب وصول عروض رسمية للثلاثى الموقوف فتوح وصبحى والزنارى.

إيقاف أزمة القيد

تعرض الزمالك لإيقاف القيد بسبب الغرامة الخاصة بشيكابالا لصالح نادى سبورتنج لشبونة، بالاضافة إلى مستحقات أشيمبونج لاعب الفريق السابق، ويسعى مجلس إدارة الزمالك لحل الأزمة فى أقرب وقت، خاصة أن ملف مستحقات نادى سبورتنج لشبونة هى الأهم فى أزمة إيقاف القيد، ويبذل مسئولو القلعة البيضاء مجهودا مضاعفا للوصول لاتفاق مع مسئولى النادى البرتغالى للموافقة على جدولة المتأخرات البالغة مليون و500 ألف يورو، خاصة فى ظل تولى مجلس إدارة جديد زمام الأمور.

وكشف مصدر مسئول بالزمالك، أن الإدارة اقتربت من التوصل لاتفاق مع نظرائهم في سبورتنج لشبونة على جدولة المستحقات المتأخرة، حتى يتمكن الزمالك من رفع عقوبة إيقاف القيد، والتمكن من إبرام صفقات فى انتقالات شهر يناير المقبل.

تجديد عقود اللاعبين

تجديد عقود لاعبى فريق الزمالك ممن تنتهى عقودهم بنهاية الموسم متوقفة على حل أزمة إيقاف القيد، حتى يتمكن مجلس الادارة من التفاوض مع اللاعبين على كافة تفاصيل التجديد، حيث استقر مجلس إدارة نادى الزمالك برئاسة حسين لبيب على فتح ملفات تجديد عقود اللاعبين بعد إنهاء أزمة إيقاف القيد، التى تٌعد الشغل الشاغل للمجلس خلال الفترة الحالية.

ترقب وصول الثلاثى الموقوف

ينتظر مسئولو الزمالك وصول عروض رسمية للثلاثى أحمد فتوح ومصطفى الزنارى ومحمد صبحى لاعبى الفريق بعد التمسك بقرار عرضهم للبيع خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، ورفض مسئولو القلعة البيضاء التراجع عن قرار البيع بعد ما بدر من اللاعبين وخروجهم من معسكر مباراة زد فى الدورى دون إذن الجهاز الفنى ليتقدم عبد الواحد السيد مدير الكرة بمذكرة رسمية بالواقعة ويقوم برفعها لمجلس الإدارة الذى قرر إيقاف الثلاثي لمدة شهر وعرضهم للبيع.

الاستقرار على المدرب الأجنبى

يواصل مسئولو نادى الزمالك دراسة السير الذاتية للمدربين الأجانب فى الوقت الحالي، لاختيار المدرب الأنسب لقيادة الفارس الأبيض المرحلة المقبلة، خلفاً للكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، وأبرزهم مدرب ألماني وآخر من المدرسة السويسرية والهولندية.

المسئولون عن هذا الملف يرغبون فى جلب مدير فنى صاحب خبرة كبيرة وعلى علم ببواطن الأمور داخل القارة السمراء، ورفض مسئولو نادى الزمالك أغلب السير الذاتية للمديرين الفنيين التى تم عرضهم مؤخرا على مجلس الإدارة، بسبب أن معظمهم بلا نادٍ فى الوقت الحالي، بخلاف أن بعضهم يمتلك سيرا ذاتية ضعيفة.