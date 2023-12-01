شكرا لقرائتكم خبر عن فيفا يعلن كرة كأس العالم للشاطئية بالإمارات.. بمشاركة مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" الكرة الرسمية لبطولة كأس العالم لكرة القدم الشاطئية الإمارات 2024، والتى يشارك فيها منتخب مصر للمرة الأولى فى تاريخه برفقة 15 منتخبا آخر يمثلون مختلف قارات العالم.

وتحمل الكرة اسم "CNXT24 PRO BCH"، وتم تصميمها بدقة وابتكار، وتتميز بتصميم ديناميكي يعزز من التراث الغني للكرة الشاطئية الممتزجة بالتكنولوجيا المتطورة.

وتتميز الكرة بوجود كلمة «دبي» بالخط العربي، احتفالًا بالأفق الأيقوني والشواطئ التي تستضيف منافسات المونديال في دبي، وستكون بمثابة الخلفية المثالية للبطولة، كما يضمن توزيع الوزن في الكرة تسجيل أهداف وفيرة في كل مباراة.

وتستضيف الإمارات، للمرة الثانية فى تاريخها، بطولة كأس العالم لكرة القدم الشاطئية، من 15 إلى 25 فبراير 2024 بدبى بمشاركة 16 منتخباً، ويتنافس منتخب الإمارات فى المجموعة الأولى مع منتخبات مصر والولايات المتحدة وإيطاليا.