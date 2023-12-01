شكرا لقرائتكم خبر عن هانيا الحمامي تصعد لنصف نهائي بطولة هونج كونج للاسكواش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تأهلت البطلة المصرية هانيا الحمامي، لاعبة وادي دجلة والمصنف الثالثة عالمياً لسيدات الاسكواش، إلى الدور نصف النهائي ببطولة هونج كونج للاسكواش، التى تستضيفها هونج كونج خلال الفترة بين 27 نوفمبر إلى 3 ديسمبر المقبل، بقيمة جوائز مادية تصل إلى 190 ألف دولار للرجال ومثلها للسيدات، وهو ما يجعلها بفئة البلاتينيوم، أعلى فئة في بطولات الاسكواش.

وفازت هانيا الحمامي في مباراة الدور ربع النهائي على مواطنتها روان العربي بنتيجة 3-1، في مباراة استغرقت 59 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط: 11-9, 8-11, 11-7, 11-3.

ونجح 7 لاعبين مصريين وهم، علي فرج، نور الشربيني، طارق مؤمن، مازن هشام، مصطفى عسل، روان العربي، وهانيا الحمامي في التأهل إلى الدور ربع النهائي.

يذكر أن الثنائي المصري، مصطفى عسل وهانيا الحمامي يحملان لقب البطولة عن النسخة الماضية، وكانت البطلة المصرية نوران جوهر المصنفة الثانية عالمياً للسيدات، قد اضطرت إلى الانسحاب من البطولة بسبب إصابة القدم التي تعرضت لها في بداية الموسم.