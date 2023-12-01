شكرا لقرائتكم خبر عن موعد المؤتمر الصحفى لمباراة الزمالك وسوار الغينى فى الكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعقد فى الثامنة مساء غد، السبت، باستاد السلام المؤتمر الصحفي لمعتمد جمال القائم بأعمال المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك قبل مواجهة سوار الغيني في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وسيخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريبه الأساسي فى الرابعة والنصف عصر غد، على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر النادي، استعداداً لمواجهة بطل غينيا.

ويقام المؤتمر الصحفي للمدير الفني لفريق سوار الغيني فى الثامنة والنصف مساء غدٍ، على أن يخوض الفريق تدريبه الأساسي في التاسعة مساءً باستاد السلام.

ويلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مع نظيره سوار الغيني فى التاسعة مساء الأحد المقبل باستاد السلام، فى إطار مباريات الجولة الثانية لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.