شكرا لقرائتكم خبر عن 24 دولة تشارك فى بطولة العالم للاسكواش "رجال".. مصر فى المقدمة والان مع تفاصيل الخبر
مصر، أمريكا، أستراليا، كندا، انجلترا، فرنسا، ألمانيا، هونج كونج "الصين"، أيرلندا، الهند، اليابان، كوريا الجنوبية، نيوزيلندا، أسكتلندا، جنوب أفريقيا، سويسرا، نيجيريا، الفلبين، ويلز، التشيك، جزيرة تاهيتي، ماليزيا، هولندا، البرازيل.
وتقام البطولة كل عامين، وتشهد تنافس فرق مكونة من أربعة لاعبين من الاتحادات الوطنية للحصول على لقب أبطال العالم للاسكواش، في ملعب ميركوري بايبارك بنيوزيلندا، ومركز ديفوي للاسكواش واللياقة البدنية، في تاورانجا، في الفترة من 11 إلى 17 ديسمبر.
وستكون البطولة واحدة من أكبر الأحداث الرياضية لهذا العام، حيث يشارك فيها حوالي 100 لاعب من أفضل لاعبي الاسكواش في العالم.
وستشهد نسخة هذا العام ظهور الفلبين لأول مرة، بينما تعود البرازيل للمرة الأولى منذ عام 1997، بينما تتنافس اليابان وهولندا للمرة الأولى منذ عام 2013.
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