شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل الاجتماع الفنى لمباراة بيراميدز ونواذيبو فى الكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد اليوم فى العاصمة الموريتانية نواكشوط، الاجتماع الفني الخاص بمباراة نواذيبو وبيراميدز، فى إطار لقاءات الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا. ويحل بيراميدز ضيفا على نواذيبو فى السادسة مساء غد السبت باستاد شيخا بيديا بالعاصمة الموريتانية في ثاني جولات دور المجموعات.

وتقرر أن يرتدي الفريق الموريتاني اللون البرتقالي بالكامل، فيما يرتدى حارس المرمى اللون الأزرق فى الأسود.

ويظهر نادي بيراميدز بالطاقم الثانى باللون الرصاصى فى الأبيض، فيما يرتدي حارس المرمى اللون الأصفر الكامل.

ومثل بيراميدز في الاجتماع الفني، أحمد زاهر المدير الإداري للفريق والدكتور مصطفى المنيري رئيس الجهاز الطبي.