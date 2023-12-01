شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الحميد بسيونى يرفض الراحة والوديات قبل مواجهة بلدية المحلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رفض عبد الحميد بسيونى، المدير الفنى لطلائع الجيش، منح لاعبيه راحة من التدريبات عقب التعادل مع الجونة بهدف لكل فريق أمس، وقرر أن يستأنف الفريق تدريباته اليوم، الجمعة، استعداداً لمواجهة بلدية المحلة.

كما رفض عبد الحميد بسيونى خوض الطلائع مباراة ودية نظراً لضيق الوقت قبل مواجهة بلدية المحلة.

ويستعد الطلائع لمواجهة بلدية المحلة المقرر لها الرابعة عصر الثلاثاء المقبل باستاد غزل المحلة ضمن منافسات الجولة الثامنة لمسابقة الدوري المصري

ويحتل الطلائع المركز السابع فى جدول ترتيب الدوري رصيد 11 نقطة بعدما لعب 7 مباريات حقق الفوز فى 3 لقاءات وتعادل فى مباراتين وخسر مثلهم وسجل لاعبوه 7 أهداف وتلقت شباكه 6.

وافتتح الطلائع مشواره بالدوري بالفوز على البنك الأهلى بهدفين دون رد فى الجولة الأولى للدورى، ثم تعادل سلبياً مع إنبى بالجولة الثانية للمسابقة ثم خسر من مودرن فيوتشر بهدفين دون رد بالجولة الثالثة ثم خسر من المصري البورسعيدى بهدف دون رد ثم حقق الفوز على الإسماعيلي في عقر داره بثلاثية مقابل هدفين قبل أن يتعادل مع الجونة بهدف لكل فريق بالجولة الاخيرة.