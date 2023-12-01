هل يرحل زيزو إلى الشباب السعودي؟.. الزمالك يرد

الشارقة - اميمة ياسر -

تحدث أحمد سالم، الناطق الرسمي باسم نادي الزمالك، عن موقف القلعة البيضاء من وصول عرض رسمى من نادي الشباب للحصول على خدمات أحمد سيد زيزو، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وفي تصريحات لصحيفة "الميدان" السعودية، قال "سالم" إن "ما يتردد فى الوقت الحالى بشأن وصول عرض رسمى لنادى الزمالك للحصول على خدمات زيزو غير صحيح نهائيا، كلها شائعات فقط لا تصل إلى حيز المفاوضات الرسمية لضم اللاعب فى يناير القادم".

وخلال الساعات الماضية، ترددت أنباء عن وجود عرض رسمى من جانب نادى الشباب للحصول على خدمات زيزو لاعب الفارس الأبيض خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة، لتدعيم الخط الهجومى للفريق خلال الفترة المقبلة.

يشار إلى أن زيزو خاض مع الزمالك هذا الموسم فى مسابقة الدورى المصرى 6 مباريات نجح فى تسجيل 4 أهداف وساهم فى هدف وحيد أيضا، بينما شارك مع الفارس الأبيض فى بطولة الكونفدرالية فى مباراتين سجل هدفًا وصنع هدفًا وحيدًا أيضًا.