الامارات | أوروبا ترفض قرار الاتحاد الدولي للجمباز.. "ممنوع مشاركة الروس"

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - صوتت الجمعية العامة في الاتحاد الأوروبي للجمباز ضد السماح للرياضيين والمسؤولين من روسيا وبيلاروس بالعودة إلى مسابقات الجمباز الأوروبية الرسمية اعتباراً من بداية 2024 فصاعدا، مخالفة بذلك قرار الاتحاد الدولي للعبة الذي كان قد فتح الباب أمام عودة الروس للمنافسات الدولية.

جاء ذلك في بيان رسمي أصدرته الجمعية العامة في الاتحاد الأوروبي للجمباز عبر حسابها الرسمي في منصة "إكس"، مشددة على معارضتها قرار الاتحاد الدولي بموقفه من الرياضيين الروس.

وكان الاتحاد الدولي للجمباز قد قرر قبول الرياضيين الروس والبيلاروس وإمكانية المشاركة في البطولات الدولية بشرط الوضع المحايد ومن دون رموز وطنية، وعلى ألا تكون لهم صلات بالقوات المسلحة أو الوكالات الأمنية في بلدانهم إلا أن الاتحاد الأوروبي لم يستجب لذلك وقرر المعارضة والاستمرار في موقفه الرافض لمشاركتهم.