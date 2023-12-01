أرقام نارية للهلال والنصر قبل قمة الدوري السعودي

ياسر رشاد - القاهرة - تتجه أنظار عشاق الكرة السعودية والعربية إلى ستاد الملك فهد الدولي، لمتابعة قمة الهلال والنصر في الجولة الخامسة عشرة من عمر مسابقة الدوري السعودي للمحترفين.

تتسم مواجهات الهلال والنصر بالندية القوية والزخم الجماهيري والإعلامي الكبير، ما جعلها واحدة من أقوى ديربيات الكرة على مستوى العالم في الفترة الأخيرة، بعد استقطاب أبرز نجوم الساحرة المستديرة في الصيف الماضي.

وتبدأ مباراة الهلال والنصر في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، بالإضافة للساعة التاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، على أن تقام المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت أبو ظبي.

ويملك الهلال والنصر أرقامًا مميزة وقوية هذا الموسم في ظل صراع الثنائي على اللقب، حيث يأتي الزعيم متصدرًا برصيد 38 نقطة، خلفه النصر وصيفًا بفارق 4 نقاط، ويأمل العالمي في الانتصار من أجل تقليص الفارق بينهما، فيما يهدف الهلال لتحقيق الفوز وتعزيز صدارته في جدول الترتيب.





أرقام نارية للهلال والنصر في الدوري السعودي:



يملك فريق الهلال، بقيادة خورخي جيسوس، أرقامًا مميزةً في الدوري السعودي لهذا الموسم، بعد مرور 14 جولة من عمر المسابقة.

ويعتبر الهلال أقوى خط هجوم هذا الموسم في مسابقة الدوري السعودي، بعدما سجل لاعبوه 43 هدفًا خلال 14 مباراة، فيما أحرز لاعبو العالمي 39 هدفًا.

كما يعد الزعيم أقوى خط دفاع في الدوري السعودي لهذا الموسم، بعدما لم تتلقَ شباكه سوى 8 أهداف فقط، فيما يأتي النصر في المركز الخامس كأقوى دفاع، بعدما سكن شباكه 15 هدفًا.

ويعتلي "الدون" كريستيانو رونالدو، قائد النصر، ترتيب هدافي مسابقة الدوري السعودي برصيد 15 هدفًا، يأتي خلفه الصربي الكسندر ميتروفيتش، مهاجم الهلال، بإحرازه 11 هدفًا، وخلفهما زميله البرازيلي مالكو بـ 9 أهداف.