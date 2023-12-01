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تفاصيل الاجتماع الفني لمباراة نواذيبو وبيراميدز بدوري أبطال أفريقيا

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ياسر رشاد - القاهرة - أقيم اليوم في العاصمة الموريتانية نواكشوط، الاجتماع الفني الخاص بمباراة نواذيبو وبيراميدز في إطار لقاءات الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.

ويحل بيراميدز ضيفا على نواذيبو في السادسة من مساء السبت على استاد  شيخا بيديا بالعاصمة الموريتانية في ثاني جولات دور المجموعات.

وتقرر أن يرتدي الفريق الموريتاني اللون البرتقالي الكامل، فيما يرتدي حارس المرمى اللون الأزرق في الأسود.

ويظهر نادي بيراميدز بالطاقم الثاني باللون الجراي في الأبيض، فيما يرتدي حارس المرمى اللون الأصفر الكامل.

مثل بيراميدز في الاجتماع الفني، أحمد زاهر المدير الإداري للفريق والدكتور مصطفى المنيري رئيس الجهاز الطبي.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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