أهلي 2010 يهزم بورتو السويس في بطولة منطقة القاهرة

ياسر رشاد - القاهرة - فاز فريق البراعم لكرة القدم بالنادي الأهلي مواليد ٢٠١٠ على ضيفه بورتو السويس، بستة أهداف دون رد، في المباراة التي جمعت بين الفريقين اليوم الجمعة على ملعب الأهلي بمدينة نصر، ضمن منافسات الجولة ١١ للمجموعة الثانية من بطولة منطقة القاهرة.



أهداف فوز الأهلي جاءت عن طريق محمد شريف (هدفان) وعبد المنعم ممدوح وياسين صلاح ومالك فتحي وآدم عمرو بهدف واحد لكل منهم.





وبدأ الأهلي ٢٠١٠ المباراة بتشكيل مكون من:



في حراسة المرمى: حمزة أحمد.

في الدفاع: فتح الله عماد - أدهم سمير - حسن رامي - علي موسى.

في الوسط: كريم أشرف - آدم عمرو - ياسين صلاح - مالك فتحي - عبد المنعم ممدوح.

في الهجوم: محمد شريف.

لعب الحارس آدم عبد العزيز بدلًا من حمزة أحمد، وإبراهيم نبيل بدلًا من كريم أشرف، وآسر محمد بدلًا من عبد أدم عمرو، وعبد الرحمن عمرو بدلًا من مالك فتحي، ومروان صابر بدلًا من أدهم سمير.

بهذا الانتصار رفع أهلي ٢٠١٠ رصيده إلى ٣٣ نقطة جمعها من الفوز في ١١ مباراة بالعلامة الكاملة، على حساب الداخلية ٣ - ١، وعلى المقاولون ٤ - صفر، وعلى حلوان ٢ - صفر اعتباريًا للانسحاب، وعلى مكادي ١١ - صفر، وعلى الإنتاج الحربي ٢ - صفر، وعلى الشمس ٣ - صفر، وعلى أبو السعود ٤ - صفر، وعلى العبور ٥ - صفر، وعلى حلوان العام ١٢ - صفر، وعلى إسكو ٣ - ١، وعلى بورتو السويس ٦ - صفر، مسجلًا ٥٥ هدفًا مقابل هدفين في مرماه.

ويضم الجهاز الفني لفريق أهلي ٢٠١٠ تامر حفنى مديرًا فنيًا، وأحمد عطية مدربًا عامًا، وصالح المغازى مدربًا مساعدًا، وإبراهيم عبد العزيز مشرفًا على حراس المرمى، وأحمد فؤاد إداري الفريق، وأشرف عثمان طبيب الفريق ومحمد وائل إخصائي التدليك.

