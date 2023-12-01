ديربي الهلال والنصر يُجدد صراعًا قديمًا بين رونالدو وسافيتش

ياسر رشاد - القاهرة - يترقب عشاق الكرة السعودية والعربية مباراة الديربي بين الهلال والنصر في قمة الجولة الخامسة عشرة من مسابقة الدوري السعودي للمحترفين على ملعب الملك فهد الدولي.

تنطلق مباراة الديربي بين الهلال والنصر في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، على أن تقام المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت أبو ظبي.

تُعيد مباراة الديربي بين الهلال والنصر للأذهان صراعًا قديمًا بين رونالدو قائد، النصر، ومنافسه الصربي سافيتش، لاعب الهلال، خلال تواجدهما في مسابقة الدوري الإيطالي منذ 4 سنوات.

وكان رونالدو يلعب ضمن صفوف يوفنتوس من عام 2018 حتى 2021، فيما كان يحمل سافيتش قميص لاتسيو خلال 8 سنوات منذ عام 2015 حتى 2023.



صدام:

من جديد يعود الصدام بين رونالدو وسافيتش في الديربي للمرة الثانية، بعدما كانت المرة الأولى في نهائي البطولة العربية التي توج بها النصر على حساب الزعيم.

وحصد "الدون" جائزة هداف البطولة العربية، فيما توج سافيتش بجائزة أفضل لاعب في البطولة.

قبل انتقال الثنائي إلى الدوري السعودي، كان هناك صدام قديم بين رونالدو وسافيتش على الأراضي السعودية، بعدما استضافت المملكة نهائي كأس السوبر الإيطالي 2019، الذي جمع بين لاتسيو ويوفنتوس على ملعب جامعة الملك سعود بالرياض، وحسم رفقاء "سافيتش" بنتيجة 3-1 ليحصد النسور البطولة.

شارك يوفنتوس بقيادة رونالدو في مسابقة السوبر الإيطالي، بصفته بطل مسابقة الدوري، فيما حصد لاتسيو كأس إيطاليا، وفشل "الدون" خلال المباراة بتسجيل هدف رغم مشاركته طوال اللقاء، لكن صنع سافيتش هدف فريقه الأول لزميله لويس ألبيرتو.

تلك الخسارة جعلت رونالدو يحقق رقمًا سلبيًا في مسيرته الكروية، بعدما كان أول نهائي يخسره بعد مرور 6 سنوات منذ خسارته مع فريقه الأسبق ريال مدريد أمام جاره أتلتيكو مدريد في عام 2013، حيث سقط الملكي بنتيجة هدفين لهدف.