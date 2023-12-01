فخر الدين بن يوسف يقود تشكيل المصري أمام إنبي بالدوري

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن على ماهر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم للمصري البورسعيدي التشكيل الأساسي الذي سيخوض به مباراته أمام إنبي والمقرر لها عصر اليوم الجمعة ضمن منافسات الجولة السابعة من عمرمسابقة دوري نايل .

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يبدأ المصري المباراة بتشكيل مكون من ..

في مركز حراسة المرمي : محمود جاد.

في خط الدفاع : كريم العراقي ، أحمد أيمن منصور ، عمرو السعداوي .

في خط الوسط : عمرو موسي ، حسن على ، محمود حمادة ، إلياس الجلاصي .

في خط الهجوم ، غيلاس جناوي ، محمد الشامي ، فخر الدين بن يوسف.

يحتل المصري المركز العاشر بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاو برصيد 9 نقاط ، فيما يأتي إنبي في المركز السادس برصيد 10 نقاط.