مدرب النصر: لا بديل عن الفوز في ديربي الرياض

ياسر رشاد - القاهرة - أبدى لويس كاسترو المدير الفني لفريق النصر السعودي جاهزية الأصفر لخوض مواجهة الليلة ضد الهلال في ديربي الرياض المرتقبة بقمة منافسات الجولة 15 من الدوري السعودي للمحترفين.

وقال كاسترو في تصريحاته اليوم: " أنا أعرف هذا الديربي، إنها مباراة مهمة جدا ولا يمكن أن نخسرها بسبب بدايتنا للدوري بخسارتين ".

وأضاف مدرب النصر: " التحديات في المباريات الكبيرة والشعور بالضغط فيها يشعرني بأنني على قيد الحياة ".

وتابع : " أعلم جيداً بأنه فريق مثل الهلال لن يخسر الكثير من النقاط ، علينا أن لا نخسر اليوم إذا أردنا استمرار المنافسة على لقب الدوري ".

موعد مباراة الهلال والنصر اليوم والقناة الناقلة:

يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال نظيره فريق النصر مساء اليوم الجمعة على استاد الملك فهد الدولي وذلك في قمة الجولة الخامسة عشر من عمر مسابقة دوري روشن السعودي للموسم الحالي 2023-2024.

وتنطلق مباراة الهلال والنصر في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة ، فيما تبدء المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، على أن تقام المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءًا بتوقيت أبو ظبي.

وتذاع أحداث قمة الهلال والنصر بشكل حصري عبر قناة “ SSC1 HD ” بصوت المعلق أحمد النفيسة و فارس عوض.

ويحتل الهلال صدارة جدول ترتيب دوري رشن برصيد 38 نقطة وبفارق 4 نقاط كاملة عن الوصيف النصر صاحب الـ 34 نقطة.