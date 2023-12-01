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الفحص الطبي يحسم موقف عبد المنعم من مباراة الأهلي ويانج أفريكانز

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ياسر رشاد - القاهرة - تعرض محمد عبد المنعم مدافع الأهلي للإصابة في مران الفريق اليوم الجمعة قبل لقاء يانج أفريكانز التنزاني المقرر غداً السبت في الجولة الثانية لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.


واشتكى عبد المنعم من إصابة في الكاحل ولم يستكمل المران، ويخضع اللاعب لفحوصات طبية من أجل تحديد إمكانية مشاركته في لقاء الغد وإن كانت النية تتجه لاستبعاده خوفاً من تفاقم الإصابة.

 

تفاصيل الاجتماع الفني لمباراة الأهلي ويانج أفريكانز

الاجتماع الفني لمباراة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ويانج أفريكانز التنزاني، عقد ظهر اليوم للاتفاق على كافة الترتيبات الخاصة بالمباراة التي تجمع الفريقين غدا السبت على ملعب بنيامين مكابا.


حضر الاجتماع الكابتن سمير عدلي، المدير الإداري، ووائل محمد إداري الفريق، والعميد علاء صلاح الدين المنسق الأمني، بجانب مراقب المباراة وممثلي الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف».


وتم خلال الاجتماع الاتفاق على أن يرتدي الأهلي زيه التقليدي المكون من القميص الأحمر والشورت الأبيض والشراب الأحمر، ويرتدي حارس المرمى طاقما من اللون الأزرق بالكامل، فيما تقرر أن يرتدي فريق يانج أفريكانز طاقما مكون من اللون الأخضر بالكامل، فيما يرتدي حارس المرمى طاقما من اللون الرمادي.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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