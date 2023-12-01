مباشر.. مشاهدة مباراة النصر والهلال في الدوري السعودي 2023 يلا شوت

ياسر رشاد - القاهرة - مشاهدة مباراة النصر والهلال في الدوري السعودي

مشاهدة مباراة النصر والهلال في الدوري السعودي،مباراة الهلال والنصر في ديربي الرياض، تصدرت مباراة الهلال والنصر محرك البحث «جوجل»، وذلك بسبب ترقب عشاق الكرة المصرية، للمواجهة القوية التي تجمع بين فريقي الهلال والنصرKضمن منافسات الجولة الخامسة عشر من الدوري السعودي للمحترفين «روشن».

تنطلق صافرة بداية مباراة الهلال السعودي مع نظيره النصر في الجولة 15 من دوري روشن في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت الامارات وعمان. يمكن متابعة مجريات مباراة النصر والهلال السعودي بالتوقيتات التالية:

ويتمز الهلال بتحقيقه 21 انتصارًا في مختلف البطولات التي ينافس عليها، إلى جانب عدم الخسارة حتى الآن في دوري روشن مسجلًا 12 انتصارًا وتعادلين.

وفي المقابل عوّض النصر تعثره بخسارة الجولتين الأولى والثانية بسلسلة انتصارات في الدوري وتحقيق الفوز في 20 مباراة ضمن مختلف المنافسات.

وخلال المباراة تجري منافسة خاصة بين الأسطورة البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم النصر والصربي ألكسندر ميتروفيتش مهاجم الهلال على لقب هداف الدوري، حيث يتصدر الأول لائحة الهدافين بـ15 هدفًا ويليه الثاني برصيد 11 هدفًا.

تشكيلة الهلال المتوقعة ضد النصر

حراسة المرمى: ياسين بونو.

خط الدفاع: محمد البريك – علي ال بليهي – كوليبالي – سعود عبد الحميد.

خط الوسط: سافيتش – محمد كنو – روبين نيفيز.

خط الهجوم: سالم الدوسري – ميتروفيتش – مالكوم.

تشكيل نادي النصر ضد الهلال السعودي

اشارت التقارير الواردة في اليومين السابقين إلي عودة نجمي العالمي البرتغالي كريستيانو رونالدو والسنغالي ساديو ماني لصفوف الفريق. سيدفع مدرب نادي النصر لويس كاسترو بهذا التشكيل لمواجهة نادي الهلال:

حراسة المرمي: نواف العقيدي.

خط الدفاع: أليكس تيليس- عبدالله مادو- سلطان الغنام- عبدالإله العمري.

الوسط: بروزوفيتش- أوتافيو- سيكو فونتانا.

خط الهجوم: ماني- كريستيانو رونالدو- أندرسون تاليسكا.