باتشيكو: مباراة نواذيبو صعبة وهدفنا العودة بنتيجة إيجابية

ياسر رشاد - القاهرة - قال البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني لنادي بيراميدز إن الفريق حضر إلى موريتانيا من أجل هدف واحد وهو تحقيق الفوز وحصد الثلاث نقاط، ودائما بيراميدز كونه فريق كبير ومنافس على جميع البطولات، يلعب كل مبارياته للفوز، والهدف حاليا هو الفوز على نواذيبو والوصول إلى النقطة السادسة بعد الفوز في الجولة الأولى، مشيرا إلى أن نواذيبو فريق قوي للغاية ويلعب على أرضه ووسط جماهيره ولديه دافع للفوز وبالتالي لن تكون المواجهة سهلة.

أوضح باتشيكو خلال المؤتمر الصحفي أن ما يجعل المباراة صعبة بخلاف التنافس هو اللعب على أرصدة نجيل صناعي لا يعتاد لاعبو بيراميدز اللعب عليها، خاصة وأن جميع ملاعب مصر نجيل طبيعي، ولكن هذا لا يعطي أعذاراً لأن الفريق لديه هدف واحد وهو الفوز مجددا والاستمرار في المشوار، وتقديم اسم نادي بيراميدز بالصورة التي تليق به في قارة أفريقيا.

شدد المدير الفني على أن المباراة ستكون صعبة بعدما تابع الفريق المنافس في أكثر من لقاء ويعلم مدى قوته كمنافس يمتلك لاعبين مميزين وخطط ممتازة، ويلعب في ملعبه ووسط جماهيره، وجهازه ذاكر المنافس جيدا ويعلم كل شيء عنه وسيقدم مباراة قوية أمامه لأنه لن يسمح بخسارة أي نقاط في مرحلة المجموعات، من أجل تأمين التأهل المبكر للدور ربع النهائي من دوري الأبطال.

وطالب المدير الفني، الاتحاد الدولي لكرة القدم، فيفا، بالمساعدة على تطوير الملاعب وإلغاء النجيل الصناعي الذي يؤثر بالسلب على أداء اللاعبين وكذلك يعرضهم لإصابات عديدة، ومشيرا إلى أن الفريق يعاني كذلك من غيابات مثل إسلام عيسى وإبراهيم عادل وعبد الله السعيد ووليد الكرتي، ولكن في النهاية هو يؤمن ويثق في جميع لاعبيه وقدرتهم على تقديم أفضل ما لديهم والفريق قدم من أجل الفوز ولا شيء غيره.

شدد على أن هناك مشكلة كبيرة في الرحلات خلال المسافات الطويلة في قارة أفريقيا، ولكن إدارة بيراميدز تعمل على إنهاء تلك المشكلة بتوفير أفضل رحلات الطيران الخاصة وأفضل الفنادق لراحة اللاعبين وجميع أفراد البعثة.

وقدم باتشيكو الشكر لمسئولي نادي نواذيبو والشعب الموريتاني على الاستقبال الراقي لبعثة بيراميدز طوال فترة تواجد البعثة في نواكشوط، مؤكدا أنه فخور وسعيد بالتعامل مع هذا الشعب الودود للغاية.