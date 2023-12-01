تأكيد جاهزية نيمار بعد الاصابة في مباراة الزمالك الأخيرة بالدوري

ياسر رشاد - القاهرة - تعافي سيد نيمار لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك من الإصابة التي تعرض لها في مباراة الأبيض ومودرن فيوتشر في الأنف وأدت إلى جرح سطحي.

وبعد اجراءه عملية التأهيل العلاجي تأكد جاهزية اللاعب لمباراة الفريق الأبيض المقبلة أمام سوار الغيني بالكوونفدرالية.

تدريبات الزمالك

استأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريباته عصر اليوم الجمعة على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر القلعة البيضاء، استعداداً للقاء سوار الغيني في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وكان الجهاز الفني للزمالك بقيادة معتمد جمال منح اللاعبين راحة أمس من التدريبات، بعد الفوز على مودرن فيوتشر في الجولة السابعة لمسابقة الدوري الممتاز بهدفين دون مقابل.

ويلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مع نظيره سوار الغيني في التاسعة مساء يوم الأحد المقبل باستاد السلام، في إطار مباريات الجولة الثانية لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وكان الزمالك فاز على أبو سليم الليبي بهدف دون مقابل، في إطار مباريات الجولة الأولى لمباريات بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.