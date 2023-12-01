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تنس الصيد يحصد مراكز متقدمة فى المجمع الثانى عشر للبطولات المحلية

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ياسر رشاد - القاهرة - استطاع فريق التنس الأرضى بصيد الدقى حصد مراكز متقدمة فى المجمع الثانى عشر للبطولات المحلية ، والتى أسفرت نتائجها عن الاتى :
أولا : بطولة الامن المركزى G3 :
توج كريم مصطفى بالمركز الاول فردى لمرحلة 18سنة ، وفاز محمد لاشين بالمركز الاول فردى وزوجى لمرحلة 14سنة ، واحرز زياد خالد المركز الثانى فردى لمرحلة 14سنة ، وحصد اسماعيل طارق المركز الثانى فردى لمرحلة 18سنة ، وحقق عمر عاصم المركز الثانى فردى لمرحلة 16سنة ، كما فاز ادم عبد الله بالمركز الثالث زوجى لمرحلة 16سنة ، واحرزت نيلى احمد المركز الثالث زوجى لمرحلة 14سنة ، وحقق ياسين على ويوسف على المركز الثالث زوجى لمرحلة 12سنة.

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ثانيا : بطولة السليمانية G3 :
توج محمد يحيى بالمركز الاول زوجى لمرحلة 18سنة ، وحصدت مليكة عبد الله المركز الثانى زوجى والمركز الثالث فردى لمرحلة 12سنة ، وفاز عمر مرسى بالمركز الثالث فردى رجال 
ثالثا : بطولة سماش الخمائل G3 :
توجت فريدة مكى بالمركز الاول زوجى لمرحلة 14سنة 
رابعا : بطولة زهور مدينة نصر G3 :
حصدت حلا حازم المركز الثالث زوجى لمرحلة 12سنة

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محمد العمدة

محمد العمدة

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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