شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل مران الزمالك الأول قبل مواجهة سوار الغينى فى الكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استأنف فريق الزمالك تدريباته عصر اليوم، الجمعة، على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر القلعة البيضاء، استعداداً للقاء سوار الغيني في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وكان الجهاز الفني للزمالك بقيادة معتمد جمال منح اللاعبين راحة أمس من التدريبات، بعد الفوز على مودرن فيوتشر فى الجولة السابعة لمسابقة الدوري الممتاز بهدفين دون مقابل.

وخاض لاعبو الزمالك تدريبات تأهيلية فى الجزء الأول من المران، ثم أدوا فقرة تدريبات عبارة عن إطالات وفك العضلات قبل بدء الفقرة الفنية، من أجل تجهيز هم بدنياً، وركز الجهاز الفني على رفع معدلات اللياقة البدنية تحت متابعة معتمد جمال القائم بأعمال المدير الفني وأحمد مجدي مدرب الفريق.

ويلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مع نظيره سوار الغيني في التاسعة مساء يوم الأحد المقبل باستاد السلام، في إطار مباريات الجولة الثانية لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وكان الزمالك فاز على أبو سليم الليبي بهدف دون مقابل، في إطار مباريات الجولة الأولى لمباريات بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.