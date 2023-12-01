شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل الاجتماع الفني لمباراة الأهلي ويانج أفريكانز فى تنزانيا.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عُقد ظهر اليوم، الجمعة، الاجتماع الفني لمباراة الأهلي ويانج أفريكانز التنزاني بدوري أبطال أفريقيا، للاتفاق على كافة الترتيبات الخاصة بالمباراة التى تجمع الفريقين فى السادسة مساء غد السبت على ملعب بنيامين مكابا.

حضر الاجتماع سمير عدلي المدير الإداري، ووائل محمد إداري الفريق، والعميد علاء صلاح الدين المنسق الأمني، بجانب مراقب المباراة وممثلي الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف».

وتم خلال الاجتماع الاتفاق على أن يرتدي الأهلي زيه التقليدي المكون من القميص الأحمر والشورت الأبيض والشراب الأحمر، ويرتدي حارس المرمى طاقما من اللون الأزرق بالكامل، فيما يرتدي فريق يانج أفريكانز طاقما من اللون الأخضر بالكامل، ويرتدي حارس المرمى طاقما من اللون الرمادي.



الاجتماع الفني لمباراة الاهلي ويانج في تنزانيا