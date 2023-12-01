شكرا لقرائتكم خبر عن تعادل سلبى بين بلدية المحلة والداخلية فى الشوط الأول بدورى NILE والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعادل بلدية المحلية سلبياً مع الداخلية في الشوط الأول من عمر المباراة المقامة حالياً على ستاد السلام ضمن الجولة السابعة من بطولة دوري NILE . وبدأ بلدية المحلة المباراة بتشكيل مكون من: حراسة المرمى : أحمد حسين خط الدفاع : نور الزموري - محمد عبد الرازق - أحمد رضا - هشام حافظ خط الوسط : يوسف حسن - ماجد هاني - إسلام- مرزوق - محمد أميسي - وزضم خط الهجوم : حسام أشرف ويتواجد على دكة البدلاء محمود ماهر - محمد صابر - حسام حسن - عبد الرحمن اللاهوني - عبد الناصر دي ماريا- محمد أشرف- محمد أمو - فيبو حكيم - عبد الرحمن سمانة. ودخل الداخلية المباراة بالتشكيل التالى: حراسة المرمى : محمود الزنقلي خط الدفاع : كريم يحيى - أحمد عماد - محمد عطوة - إيهاب سمير خط الوسط : ألان كامبادي - محمد شداد - محمود حسونة - محمود عبد العزيز خط الهجوم : أحمد سيد غريب - مهاب ياسر. ويحتل المركز الثانى عشر برصيد 8 نقاط حيث فاز فى مباراتين وتعادل فى مثلهما وخسر مباراة وحيدة، وسجل لاعبيه 10 أهداف واستقبلت شباكه 9 أهداف. أما الداخلية بقيادة فيحتل المركز السادس عشر برصيد 4 نقاط جمعهم من 6 مباريات حيث فاز فى مباراة وتعادل فى مثلها وخسر 4 مباريات وسجل لاعبيه 3 واستقبلت شباكه 11.

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