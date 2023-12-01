شكرا لقرائتكم خبر عن المصرى يتقدم على إنبى بهدف غيلاس قناوى فى الشوط الأول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهى الشوط الأول من عمرة مباراة إنبى والمصرى، المقامة حاليا في الجولة السابعة من دوري NILe باستاد برج العرب بالإسكندرية، بتقدم الفريق البورسعيدى بهدف نظيف سجله غيلاس قناوى فى الدقيقة 36.

بدأ إنبى المباراة بتشكيل كالتالي:

حراسة المرمى : عبد العزيز البلعوطي

خط الدفاع : علي فوزي - أحمد كالوشا - محمد حامد - أحمد صبيحة.

خط الوسط : زياد كمال - عبد الرحمن عماد - مودي ناصر - محمد حمدي.

خط الهجوم : رفيق كابو - أحمد أمين أوفا.

بينما جاء تشكيل المصرى كالتالى:

حراسة المرمى: محمود جاد

خط الدفاع: كريم العراقى - أحمد منصور - عمرو موسى - عمرو سعداوى

خط الوسط: محمود حمادة - حسن على - محمد الشامى - إلياس الجلاصى - غيلاس قناوى

الهجوم: فخرالدين يوسف.

يحتل إنبي المركز السادس في جدول ترتيب المسابقة برصيد 10 نقاط جمعهم من 6 مباريات حيث فاز في 3 مباريات وخسر مباراتين وتعادل في مباراة ، وسجل لاعبيه 6 أهاف واستقبلت شباكهم 4 أهداف.

بينما يسكن المصرى المركز العاشر برصيد 9 نقاط جمعهم من 6 مباريات حيث فاز في 3 مباريات وحسر مثلهم ولم يتعادل أي مباراة وسجل لاعبيه 7 أهداف واستقبلت شباكه 12 هدفاً.