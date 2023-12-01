شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على قائمة منتخب مصر للاسكواش فى بطولة العالم "رجال" بنيوزيلندا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر الاتحاد المصري للاسكواش، برئاسة عاصم خليفة، تعيين هشام العطار مدرباً للمنتخب الوطني الأول، والذى يستعد للمشاركة فى بطولة العالم للمنتخبات التى تستضيفها نيوزيلندا في الحادي عشر من شهر ديسمبر الجارى.

وتضم قائمة المنتخب الوطني المشاركة فى البطولة أول 4 لاعبين فى التصنيف العالمي وهم:

على فرج لاعب وادي دجلة المصنف الأول عالمياً، مصطفى عسل لاعب النادي الأهلي المصنف الثالث، كريم عبد الجواد المصنف السادس، ومازن هشام لاعب وادي دجلة والمصنف الثامن.

وأعلن الاتحاد الدولي للاسكواش أسماء الدول المشاركة فى بطولة العالم للمنتخبات الرجال والتى تقام خلال الفترة بين 11 إلى 17 ديسمبر الجاري، والبالغ عددها 24 دولة على رأسها منتخب مصر حامل اللقب.

مصر، أمريكا، أستراليا، كندا، انجلترا، فرنسا، ألمانيا، هونج كونج "الصين"، أيرلندا، الهند، اليابان، كوريا الجنوبية، نيوزيلندا، اسكتلندا، جنوب أفريقيا، سويسرا، نيجيريا، الفلبين، ويلز، التشيك، جزيرة تاهيتي، ماليزيا، هولندا، البرازيل.

وتقام البطولة كل عامين، حيث تشهد تنافس فرق مكونة من أربعة لاعبين من الاتحادات الوطنية للحصول على لقب أبطال العالم للاسكواش، في ملعب ميركوري بايبارك بنيوزيلندا، ومركز ديفوي للاسكواش واللياقة البدنية، في تاورانجا، في الفترة من 11 إلى 17 ديسمبر.

وستكون البطولة واحدة من أكبر الأحداث الرياضية لهذا العام، حيث يشارك فيها حوالي 100 لاعب من أفضل لاعبي الاسكواش في العالم.

وستشهد نسخة هذا العام ظهور الفلبين لأول مرة، بينما تعود البرازيل للمرة الأولى منذ عام 1997، بينما تتنافس اليابان وهولندا للمرة الأولى منذ عام 2013.