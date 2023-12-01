شكرا لقرائتكم خبر عن مشاركة نيمار وحسام عبد المجيد فى تدريبات الزمالك استعدادا لسوار الغينى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك سيد عبد الله "نيمار" لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك فى التدريبات الجماعية التي أقيمت اليوم، الجمعة، على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بشكل طبيعي، استعداداً للقاء سوار الغيني في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وكان سيد عبدالله "نيمار" تعرض للإصابة خلال مباراة الزمالك الأخيرة أمام مودرن فيوتشر في مسابقة الدوري، عبارة عن كدمة فى الأنف أدت إلى جرح سطحي. وشهدت تدريبات اليوم مشاركة اللاعب بصورة طبيعية فى كافة الفقرات البدنية والفنية، بعدما اطمأن الجهاز الطبي بقيادة الدكتور محمد أسامة على سلامة اللاعب وجاهزيته.

كما شارك حسام عبد المجيد فى الفقرات الفنية والبدنية خلال مران اليوم باستثناء التقسيمة، وظهر اللاعب فى التدريب مرتدياً "قناع واقي" لحماية أنفه. وكان مدافع الزمالك تعرض للإصابة بكسر في عظمة الأنف خلال مشاركته في تدريبات المنتخب الأولمبي، وخضع بعدها لعملية جراحية ناجحة . وحرص الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي بالزمالك على متابعة حالة اللاعب قبل مشاركته في التدريبات، و منحه تعليمات طبية بعدم الاحتكاك برأسه مع زملائه.

ويلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مع نظيره سوار الغيني في التاسعة مساء يوم الأحد المقبل باستاد السلام، في إطار مباريات الجولة الثانية لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.