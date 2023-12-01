شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد الشناوى: سنتحدى كل الصعاب فى مواجهة نواذيبو لتحقيق الفوز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب أحمد الشناوي، حارس مرمى نادي بيراميدز، عن سعادته بالتواجد فى موريتانيا والعاصمة نواكشوط، موجهاً الشكر لمسئولي نادي نواذيبو وكامل الشعب الموريتاني على الاستقبال الرائع لبعثة بيراميدز، والذى انعكس على روح وأداء اللاعبين فى التدريبات وحماسهم من أجل تقديم مواجهة قوية وتحقيق 3 نقاط جديدة فى دور المجموعات.

وقال الشناوي، فى المؤتمر الصحفي، إن بيراميدز يلعب كل مبارياته، سواء محليا أو قاريا، من أجل الفوز، وبالتالي سيواجه نواذيبو بهدف الفوز وحصد 3 نقاط جديدة، والفريق يعلم جيدا مدى قوة المنافس المنظم للغاية بعد متابعة العديد من مبارياته، والوصول لدور المجموعات في أقوى بطولة في قارة أفريقيا يعكس مدى قوة نواذيبو.

وشدد الشناوي على أن هدف الفريق هو الاستمرارية لأطول فترة ممكنة في الفوز وتحقيق الانتصارات، ومن الضروري حصد 3 نقاط جديدة ليصل الفريق إلى نقطته السادسة وينافس على الصدارة، خاصة أن أمام الفريق مهمة صعبة أخرى بدون راحة ومواجهة صن داونز القوي في جنوب أفريقيا، ومن الضروري عدم السماح بخسارة أي نقاط لمواصلة المشوار حتى النهاية.

وأوضح الشناوي أنه لن يتحدث كثيرا في نقطة الملعب وأرضية النجيل الصناعي حتى لا يكون ذلك حديثا فى أعذار لأن الفريق مهما كانت الظروف سيلعب ويؤدي بكل قوة وهدفه الفوز وحصد الثلاث نقاط، وكرة القدم ليس بها فريق صغير أو كبير ومجرد وصول نواذيبو لهذه المرحلة والدور المتقدم بدوري الأبطال يعكس مدى قوته ولابد من احترامه وبذل كل شيء في مواجهته.