شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد ياسر ريان يقود هجوم سيراميكا أمام البنك الأهلى فى دروى Nile والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الجهاز الفني لفريق سيراميكا، بقيادة أيمن الرمادي، تشكيل فريقه لمواجهة البنك الأهلي فى الجولة السابعة من بطولة الدوري الممتاز "دورى Nile" والتى تنطلق بعد قليل.

وجاء تشكيل سيراميكا كالتالي:

حراسة المرمى: محمد بسام

خط الدفاع: محمد شكري - احمد رمضان بيكهام - چاستيس آرثر- أحمد هاني.

خط الوسط: محمد إبراهيم -صديق ايجولا - محمد عادل - محمد توني - محمد عنتر.

خط الهجوم: أحمد ريان.

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من: علي الجابري -إسلام المزين- خالد صبحي - عبد الرحمن بودي -صامويل امادي- احمد القرموطي - محمود نبيل - مروان عثمان - چون ايبوكا.

ويحتل سيراميكا المركز الثالث عشر برصيد 7 نقاط بعدما لعب 6 لقاءات فاز فى مباراتين وتعادل فى لقاء وخسر ثلاث مباريات وسجل لاعبوه 9 أهداف وتلقت شباكه 6 أهداف.