شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد ياسر ريان يقود هجوم سيراميكا أمام البنك الأهلى فى دروى Nile والان مع تفاصيل الخبر
وجاء تشكيل سيراميكا كالتالي:
حراسة المرمى: محمد بسام
خط الدفاع: محمد شكري - احمد رمضان بيكهام - چاستيس آرثر- أحمد هاني.
خط الوسط: محمد إبراهيم -صديق ايجولا - محمد عادل - محمد توني - محمد عنتر.
خط الهجوم: أحمد ريان.
ويجلس على مقاعد البدلاء كل من: علي الجابري -إسلام المزين- خالد صبحي - عبد الرحمن بودي -صامويل امادي- احمد القرموطي - محمود نبيل - مروان عثمان - چون ايبوكا.
ويحتل سيراميكا المركز الثالث عشر برصيد 7 نقاط بعدما لعب 6 لقاءات فاز فى مباراتين وتعادل فى لقاء وخسر ثلاث مباريات وسجل لاعبوه 9 أهداف وتلقت شباكه 6 أهداف.
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