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أحمد ياسر ريان يقود هجوم سيراميكا أمام البنك الأهلى فى دروى Nile

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القاهرة - سامية سيد - أعلن الجهاز الفني لفريق سيراميكا، بقيادة أيمن الرمادي، تشكيل فريقه لمواجهة البنك الأهلي فى الجولة السابعة من بطولة الدوري الممتاز "دورى Nile" والتى تنطلق بعد قليل. 

 

وجاء تشكيل سيراميكا كالتالي:

 

حراسة المرمى: محمد بسام 

 

خط الدفاع: محمد شكري  - احمد رمضان بيكهام - چاستيس آرثر- أحمد هاني. 

 

خط الوسط: محمد إبراهيم -صديق ايجولا - محمد عادل - محمد توني - محمد عنتر.

 

خط الهجوم:  أحمد ريان.

 

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من: علي الجابري -إسلام المزين- خالد صبحي - عبد الرحمن بودي -صامويل امادي- احمد القرموطي - محمود نبيل - مروان عثمان - چون ايبوكا.

 

ويحتل سيراميكا المركز الثالث عشر برصيد 7 نقاط بعدما لعب 6 لقاءات فاز فى مباراتين وتعادل فى لقاء وخسر ثلاث مباريات وسجل لاعبوه 9 أهداف وتلقت شباكه 6 أهداف.

 

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