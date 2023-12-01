شكرا لقرائتكم خبر عن ثلاثى هجومى فى تشكيل البنك الأهلى أمام سيراميكا فى دورى Nile والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن طارق مصطفى، المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي البنك الأهلي، تشكيله الأساسى الذى سيخوض مواجهة سيراميكا بعد قليل، ضمن مباريات الجولة السابعة من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز"دورى Nile".

وجاء التشكيل علي النحو التالي..

حراسة المرمي .. محمد أبوجبل.

خط الدفاع .. محمود الجزار، أيمن أشرف، إسحاق يعقوبو ، محمد بسيوني.

خط الوسط .. محمد فتحي، سعيدو سيمبوري، أحمد النادرى.

خط الهجوم .. كريم بامبو ، إبراهيم حسن، أحمد مدبولى.

وجاءت قائمة البدلاء علي النحو التالي .. حسن شاهين، محمود قاعود، محمود سيد، أسامة فيصل، سيرجى أكا، عماد فتحى، أمير مدحت، جريندو، معاذ الحناوي.