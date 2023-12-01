إصابة نجم الأهلي قبل مواجهة يانج أفريكانز في دوري أبطال إفريقيا

الشارقة - اميمة ياسر - تعرض محمد عبد المنعم مدافع الأهلي لإصابة خلال مران الفريق اليوم بتنزانيا غادر على أثرها المران، وجاءت الإصابة بإلتوام في أنكل القدم وستُحدد الفحوصات موقف اللاعب من مباراة يانج أفريكانز غدًا بدوري أبطال أفريقيا.

ويواجه الأهلي فريق يانج أفريكانز التنزاني والتى تجمع الفريقين غدًا السبت بالجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.

واختار المدير الفني للأهلي 22 لاعبا فى رحلة تنزانيا هم: محمد الشناوي، مصطفى شوبير، حمزة علاء، محمد هاني، علي معلول، محمد عبد المنعم، رامي ربيعة، ياسر إبراهيم، خالد عبد الفتاح، كريم الدبيس، إمام عاشور، أليو ديانج، أحمد نبيل كوكا، عمرو السولية، محمد مجدي أفشة، مروان عطية، حسين الشحات، بيرسي تاو، طاهر محمد طاهر، كريم فؤاد، محمود عبد المنعم كهربا، صلاح محسن ، فيما استبعد كولر كلا من أكرم توفيق وأحمد عبد القادر وكريم نيدفيد ورضا سليم وأنتوني موديست ومحمود متولي ومصطفى مخلوف ومحمد زعلوك ومعتز محمد.