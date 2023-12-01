ياسر رشاد - القاهرة - يلا شوت الآن مشاهدة مباراة النصر والهلال بث مباشر اليوم في الدوري السعودي

يلا شوت الآن مشاهدة مباراة النصر والهلال بث مباشر اليوم في الدوري السعودي، يبحث عشاق الكرة العربية في العالم أجمع، عن موعد مباراة الهلال والنصر، وذلك في قمة مباريات الجولة الخامسة عشرة في مسابقة الدوري السعودي للمحترفين «روشن» هذا الموسم 2023/2024، والتي تقام على أرضية ستاد «الملك فهد الدولي» معقل الزعيم.

ويتطلع النصر تحت قيادة البرتغالي لويس كاسترو لتحقيق فوز مهم في سباق الدوري، حيث أنه يحتل المركز الثاني في ترتيب دوري روشن برصيد 34 نقطة وحصد 3 نقاط سيعني تقليص الفارق لنقطة مع الزعيم الذي يتصدر برصيد 38 نقطة.

ومن أبرز التحديثات على قائمة النصر هو أن الدون كريستيانو رونالدو شارك مع الفريق في التدريبات بحسب آخر التقارير، وعلى ما يبدو أنه جاهز تمامًا لخوض ديريي الرياض أمام الهلال.

وفي السطور التالية نعرض أرقام رونالدو وميتروفيتش قبل انطلاق قمة النصر والهلال في الدوري السعودي.

خاض رونالدو 13 مباراة مع النصر في الدوري السعودي بواقع 1.166 دقيقة، ساهم خلالها بـ، 22 هدفا حيث سجل 15 هدفا وصنع 7 اخرين.

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وخاض ميتروفيتش 12 مباراة رفقة الهلال بواقع 1.040 دقيقة، ساهم خلالها بـ 14 هدفا حيث سجل 11 هدفا وصنع 3 آخرين.

تشكيلة النصر المتوقعة ضد الهلال في الدوري السعودي 2023-24

حارس المرمى: نواف العقيدي

خط الدفاع: نواف بوشل ، عبد الإله العمري ، إيميريك لابورت ، أليكس تيليس

خط الوسط: مارسيلو بروزوفيتش ، سيكو فوفانا ، أوتافيو

خط الهجوم: ساديو ماني ، كريستيانو رونالدو ، أنديرسون تاليسكا