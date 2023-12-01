بيلينجهام يُزين قائمة الأكثر تسجيلًا في سن الـ21 بدوري أبطال أوروبا

ياسر رشاد - القاهرة - يواصل جود بيلينجهام لاعب وسط ريال مدريد الإسباني، كتابة شهادة ميلاده مع جماهير الملكى بعد التألق مع الفريق الأول لكرة القدم، والمساهمة في تحقيق انتصارا كبيرا بأربعة أهداف مقابل هدفين على نظيره نابولي الإيطالي في دوري أبطال أوروبا.

أرقام جود بيلينجهام لاعب وسط ريال مدريد

ورفع صاحب الـ 20 عاما رصيده إلى 15 هدفا جمعها من 16 مباراة مشاركة مع ريال مدريد في الموسم الحالي بمختلف المسابقات، بواقع 11 هدفا في الدوري الإسباني و4 أهداف في دوري أبطال أوروبا.

واستطاع بيلينجهام إحراز رابع أهدافه في النسخة الحالية من دوري الأبطال رفقة ريال مدريد، ليصل إلى 10 أهداف في إجمالي مشواره في البطولة بشكل عام.

وضمن ريال مدريد التربع على صدارة المجموعة الثالثة بدوري الأبطال بالنسخة الحالية، بعدما وصل إلى 15 نقطة جمعها من 5 مباريات، بفارق 8 نقاط عن حامل لقب الدوري الإيطالي وصيف الترتيب.

وكان بيلينغهام سجل بقميص فريقه السابق بروسيا دورتموند الألماني 6 أهداف في 23 مباراة بالمسابقة، قبل الالتحاق بالبطل التاريخي للقارة الأوروبية.

وكشفت صحيفة "ذا صن" البريطانية، في تقرير لها عن قائمة استثنائية لم يسبقه إليها إلا 3 نجوم فقط، وهي تخص اللاعبين الذين سجلوا 10 أهداف في دوري الأبطال الأوروبي في سن 21عاما.

وحقق تلك الإنجاز كل من الفرنسي كيليان مبابي مهاجم باريس سان جيرمان، ومواطنه كريم بنزيما لاعب الريال السابق والاتحاد السعودي الحالي، والنرويجي إيرلينغ هالاند مهاجم مانشستر سيتي الإنجليزي.