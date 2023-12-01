التعادل يحسم مباراة بلدية المحلة والداخلية في الدوري المصري

ياسر رشاد - القاهرة - حسم التعادل السلبي نتيجة مباراة بلدية المحلة والداخلية التي جمعت بين الفريقين مساء اليوم على ملعب استاد السلام في إطار منافسات الجولة السابعة من بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

تبادل الفريقان السيطرة على الكرة خلال مجريات اللقاء وأهدرا العديد من الفرص على كلا المرميين، إلا أن الشباك لم تهتز طوال الـ90 دقيقة واكتفى الفريقان بحصول كل منهما على نقطة وحيدة.

بدأ الداخلية المباراة بتشكيل مكون من:

حارس المرمى : محمود الزنقلي

الدفاع : كريم يحيى - أحمد عماد - محمد عطوة - إيهاب سمير

الوسط : ألان كامبادي - محمد شداد - محمود حسونة - محمود عبد العزيز

الهجوم : أحمد سيد غريب - مهاب ياسر

في حين بدأ البلدية المباراة بالتشكيل الأتي :

حارس المرمى: أحمد حسين

الدفاع: أحمد رضا، نور الزمان، محمد عبد الرازق، هشام حافظ

الوسط: ماجد هاني، يوسف حسن، إسلام مرزوق

الهجوم: وزضم ،حسام أشرف، محمد أميسي

بهذا التعادل يحصل فريق بلدية المحلة على نقطة يرتفع بها رصيده إلى 9 نقاط ويحتل المركز الـ11 في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، بينما ارتفع رصيد الداخلية إلى 5 نقاط في المركز الخامس عشر بالدوري.