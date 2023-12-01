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الرمادي يُعلن تشكيل سيراميكا لمواجهة البنك الأهلي في الدوري

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ياسر رشاد - القاهرة - أعلن الجهاز الفني لفريق سيراميكا كليوباترا بقيادة أيمن الرمادي ، تشكيل الفريق لمواجهة البنك الأهلي في الجولة السابعة من بطولة الدوري العام .

وجاء تشكيل الفريق كالتالي:

في حراسة المرمى: محمد بسام

في خط الدفاع: محمد شكري  - احمد رمضان بيكهام - چاستيس آرثر- أحمد هاني.

في خط الوسط: محمد إبراهيم -صديق ايجولا - محمد عادل - محمد توني - محمد عنتر.

في الهجوم:  احمد ريان.

يجلس على مقاعد البدلاء كلا من: علي الجابري -إسلام المزين- خالد صبحي - عبد الرحمن بودي -صامويل امادي- احمد القرموطي - محمود نبيل - مروان عثمان - چون ايبوكا

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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