هيثم شعبان :الانضباط الفني أهم مكاسب مباراة البلدية في الدوري الممتاز

ياسر رشاد - القاهرة - أعرب هيثم شعبان المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الداخلية، عن رضاه على أداء لاعبيه والنتيجة التي تحققت اليوم بالتعادل السلبي أمام فريق الداخلية في الجولة السابعة من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وقال شعبان في تصريحات عقب المباراة: "الحمد لله على الأداء والنتيجة، أهم مكسب في مباراة اليوم هو الانضباط التكتيكي والفني للاعبين، والالتزام بالنواحي الفنية والتعليمات، وسنسعى إلى تطوير الأداء بشكل أفضل في قادم المباريات".

وأردف قائلا: "الداخلية كان قريبا من التسجيل في أي وقت بالمباراة، ونجحنا في خلق أكثر من فرصة وفقا لما هو مُتفق عليه في خطة وطريقة الإعداد للقاء".

وعن قبوله عرض الداخلية أنهى حديثه قائلًا: " نادي الداخلية بيتي، ولعبت له منذ ٢٠ عامًا، وعملت فيه مدربًا وفزت ببطولات على مستوى الناشئين، أعمل مع مجلس إدارة يقدر النجاح ويسعى إليه، وقادرون على تحقيق شيء مميز هذا الموسم، لأننا نعمل في جو أُسري أهم ما يميزه الثقة والإخلاص".

أحداث مباراة الداخلية وبلدية المحلة

حسم التعادل السلبي نتيجة مباراة بلدية المحلة والداخلية بدون أهداف، في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب السلام، ضمن مباريات الجولة السابعة من مسابقة الدوري المصري الممتاز للموسم ةالحالى 2023 ـ 2024.

انحصر اللعب بين الفريقين بمنطقة وسط الملعب دون خطورة حقيقية على كلاهما، اذ لم يشهد الشوط الأول من المواجهة اى نوع من انواع الإثارة او المتعة الكروية او حتى فرصا محققة لاحراز هدف.

ومع انطلاق صافرة المنعطف الأخير من المبارة حيث شهدت تبادل الفريقان السيطرة على الكرة دون خطورة حقيقية على المرمى، وجاءت هجمة وحيدة لفريق بلدية المحلة على مرمى الداخلية في أكثر من فرصة في الربع الأخير من اللقاء، ولكن تألق محمود الزنفلي يخرج بالمباراة الى بر الامان بتعادل بدون أهداف.

تشكيل الداخلية أمام بلدية المحلة

في حراسة المرمى: محمود الزنقلي

في خط الدفاع: كريم يحيى - أحمد عماد - محمد عطوة - إيهاب سمير

في خط الوسط: ألان كامبادي - محمد شداد - محمود حسونة - محمود عبد العزيز

في الهجوم: أحمد سيد غريب - مهاب ياسر

تشكيل بلدية المحلة أمام الداخلية

في حراسة المرمى: أحمد حسين

في خط الدفاع: نور الزموري - محمد عبد الرازق - أحمد رضا - هشام حافظ

في خط الوسط: يوسف حسن - ماجد هاني - إسلام- مرزوق - محمد أميسي - وزضم

في الهجوم: حسام أشرف

وتواجد على دكة البدلاء : محمود ماهر - محمد صابر - حسام حسن - عبد الرحمن اللاهوني - عبد الناصر دي ماريا - محمد أشرف- محمد أمو - فيبو حكيم - عبد الرحمن سمانة.