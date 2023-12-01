ياسر رشاد - القاهرة - أعلن طارق مصطفى المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي البنك الأهلي عن تشكيل الفريق لمواجهة سيراميكا التى تجمع الفريقين بعد قليل ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز المصري.



تشكيل البنك الأهلي الرسمي أمام سيراميكا في الدوري الممتاز

في حراسة المرمي :محمد أبوجبل

في خط الدفاع :محمود الجزار، أيمن أشرف، اسحاق يعقوبو ، محمد بسيوني

في خط الوسط :محمد فتحي، سعيدو سيمبوري، أحمد النادرى ،أحمد مدبولى، إبراهيم حسن

في الهجوم :كريم بامبو

وجاءت قائمة البدلاء علي النحو التالي

حسن شاهين، محمود قاعود، محمود سيد، اسامة فيصل، سيرجى اكا، عماد فتحى، أمير مدحت، جريندو، معاذ الحناوي