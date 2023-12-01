طلب عاجل من باتشيكو لـ فيفا قبل مواجهة نواذيبو الموريتاني

تجدث البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز، عن المواجهة المرتقبة أمام نظيره نواذبيو الموريتاني، في دوري أبطال أفريقيا.

ويستعد فريق بيراميدز بقيادة جايمي باتشيكو، للمواجهة المرتقبة أمام نظيره نواذبير الموريتاني، والمقرر لها غدًا السبت، ضمن منافسات الجولة الثانية من مجموعات دوري أبطال أفريقيا.

ووجه باتشيكو طلبًا عاجلًا لـ الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” بضرورة إلغاء ملاعب النجيل الصناعي من العالم، نظرًا لتأثيرها السلبي على أداء اللاعبين في مختلف المباريات.

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وقال باتشيكو، في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي قبل المباراة، إن ما يزيد صعوبة مباراة نواذيبو هو اللعب على نجيل صناعي لا يعتاد لاعبين بيراميدز ، خاصة أن ملاعب مصر نجيل طبيعي.

وأضاف: “هذه الأزمة لا تعطي أعذارًا لأن الفريق لديه هدف واحد وهو الفوز والاستمرار في المشوار، وتقديم اسم نادي بيراميدز بالصورة التي تليق به”.

وأكمل باتشيكو تصريحاته موجهًا رسالة لـ”فيفا”:”يجب المساعدة على تطوير الملاعب وإلغاء النجيل الصناعي الذي يؤثر بالسلب على أداء اللاعبين”.

واختتم تصريحاته:” النجيل الصناعي يعرض اللاعبين لإصابات عديدة، لذلك يجب على الفيفا، أن تساعد في تطوير الملاعب “.