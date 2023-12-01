محمد صلاح ينتظر رقمًا قياسيًا مع ليفربول أمام فولهام في الدوري الإنجليزي

يترقب الفرعون المصري محمد صلاح تحقيق رقمًا قياسيًَا مع ليفربول الإنجليزي، في المباراة المقبلة أمام فولهام، في الدوري الإنجليزي الممتاز للموسم الجاري.

ونجح محمد صلاح في تسجيل هدفًا لليفربول في مرمى لاسك لينز النمساوي، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء أمس الخميس في الدوري الأوروبي.

وسحل محمد صلاح بهدف الأمس 199 هدفًا مع ليفربول، منذ انضمامه لصفوف الفريق في صيف 2017 قادمًا من نادي روما الإيطالي.

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ويحتاج محمد صلاح هدفًا واحدًا للوصول إلى 200 هدفًا بقميص ليفربول، وهو ما يترقب تحقيقه في مواجهة فولهام، والتي ستجمل رقم 325 للاعب مع الريدز.

وسيصبح محمد صلاح خامس هو لاعب في تاريخ ليفربول يصل إلى 200 هدف، بعد إيان راش (346 هدفا)، روجر هانت (285 هدفا)، جوردون هودسون (241 هدفا)، وبيلي ليدل (228 هدفا).

وبالتالي فإن محمد صلاح سيكون أول لاعب غير بريطاني يسجل 200 هدف لصالح ليفربول في تاريخ النادي.

وعلى جانب آخر، يبلغ رصيد محمد صلاح حاليًا 149 هدفًا، بواقع 147 بقميص ليفربول وثنائية بقميص ناديه الأسبق تشيلسي، ويحتاج إلى هدف واحد على الأقل ليكون اللاعب رقم 11 الذي يصل إلى 150 هدفًا في البريميرليج.