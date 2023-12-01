تشكيل النصر لمواجهة الهلال في ديربي الدوري السعودي.. رونالدو أساسيًا

أعلن البرتغالي لويس كاسترو، المدير الفني لفريق النصر، عن التشكيل الرسمي الذي سيخوض به مباراته أمام الهلال في ديربي الدوري السعودي.

ويلعب فريق النصر ضد نظيره الهلال، في إطار منافسات الجولة الخامسة عشر من بطولة الدوري السعودي للمحترفين، مساء اليوم الجمعة الموافق الأول من شهر ديسمبر الجاري.

وستنطلق أحداث مباراة ديربي الرياض بين النصر والهلال، على ملعب مدينة الملك فهد الرياضية، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، والتاسعة بتوقيت مكة المكرمة.

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ويخوض النصر المباراة، وهو يفقد خدمات مدافعه عبدالإله العمري لمعاناته من إصابة في الصدر تعرض لها أثناء اشتراكه مع باولو فيكتور حارس مرمى ‎الأخدود خلال المباراة الماضية.

ويحتل النصر وصافة جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 34 نقطة، فيما يتصدر الهلال برصيد 38 نقطة.

تشكيل النصر أمام الهلال

حراسة المرمى: نواف العقيدي.

الدفاع: سلطان الغنام، إيميريك لابورت، علي لاجامي، أليكس تيليس.

الوسط: فوفانا، أوتافيو، بروزوفيتش.

الهجوم: تاليسكا، ساديو ماني، كريستيانو رونالدو.