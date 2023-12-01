ميسي يعلق على تصريحات ليفاندوفسكي ويوضح موقفه من كأس العالم 2026

علق ليونيل ميسي نجم منتخب الأرجنتين وانتر ميامي الأمريكي، على تصريحات ليفاندوفسكي مهاجم برشلونة الهجومية ضده بعد تتويجه بجائزة الكرة الذهبية.

وكان ميسي قد حقق جائزة الكرة الذهبية لعام 2021 كأفضل لاعب في العالم، متفوقًا على روبرت ليفاندوفسكي في ذلك الوقت.

وصرّح ميسي بعد تتويجه بالكرة الذهبية أن ليفاندوفسكي كان يستحق الفوز بالجائزة، عام 2020، ولكن تم إلغائها بسبب تفشي فيروس كورونا.

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وهاجم “ليفا”، ميسي قائلًا: “ما قاله الأرجنتيني مجرد كلمات فارغة لا معنى لها، والدليل على ذلك أنه لم يصوت له في جائزة أفضل لاعب، ذا بيست، لعام 2022”.

وقال “ميسي” في تصريحات لـ ESPN: “لقد أزعجني تصريحات ليفاندوفسكي، لأنني عندما فزت بجائزة الكرة الذهبية وقلت ما قلته، شعرت به حقًا”.

وتابع: “بالنسبة له أن يتحدث بالطريقة التي يتحدث بها، فقد أزعجني ذلك، بعد ذلك تلاقينا وتحدثنا عن الأمر، كان مجرد سوء تفاهم، ولكن بالفعل كنت مستاءًا”

وقال ميسي في التصريحات التي نشرتها شبكة “إسبن” العالمية: “لقد قلت ذلك عدة مرات وهذه حقيقة، سأحاول دائمًا التنافس إلى أقصى حد وأنا أول من يعرف متى يمكنني أن أكون هناك ومتى لا أستطيع ذلك”.

وأضاف: “أعلم أيضًا أنني ذهبت إلى دوري صغير، لكن الكثير يحدث بسبب الأمور الشخصية، والطريقة التي يواجه بها المرء الأمور ويتنافس بها”.

وعن موقفه من المشاركة في كأس العالم 2026: “طالما أشعر أنني بخير ويمكنني مواصلة المساهمة، سأفعل ذلك”.

وأضاف: “ما أفكر فيه حاليًا هو الوصول إلى كوبا أمريكا بشكل جيد والقدرة على المنافسة بها وخوضها مرة أخرى، نحاول أن نكون أبطالًا كما فعلنا دائمًا”.

وتابع: “سيحدد الوقت ما إذا سأشارك في مونديال 2026 أم لا، سأصل إلى عمر 39 عامًا، لا يمكن عادة اللعب في هذا السن”.

وأكمل: “بعد مونديال قطر قلت إنني لا أعتقد أنني سأشارك في النسخة المقبلة، بدا وكأنني سأعتزل، ولكن الآن العكس تمامًا، أريد اللعب أكثر من أي وقت مضى”.