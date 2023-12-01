تحرك جديد من إيفرتون بعد خصم 10 نقاط في الدوري الإنجليزي

اتخذ ناي إيفرتون غجراء جديد ضد خصم نقاط منه في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، بسبب خرق لوائح اللعب المالي النظيف.

وكانت رابطة الدوري الإنجليزي قد عاقبت نادي إيفرتون يوم 17 نوفمبر الماضي بخصم 10 نقام من رصيده في الموسم الحالي من الدوري الإنجليزي الممتاز.

جاء قرار رابطة الدوري الإنجليزي بسبب انتهاك قواعد الربح والاستدامة في الدوري الإنجليزي، مع وجود 14 يومًا لتقديم استئناف.

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وبحسب ما ذكرته شبكة “سكاي سبورتس” العالمية، فمن المتوقع أن يقدم إيفرتون استئناف على العقوبة اليوم الجمعة.

وبمجرد تقديم الإستئناف سيتم النظر في القضية من قبل لجنة استئناف مستقلة، والتي ستضم مجموعة مختلفة من الأشخاص عن اللجنة الأصلية.

ويحتل إيفرتون المركز التاسع عشر وقبل الأخير برصيد 4 نقاط، بعد عقوبة رابطة الدوري الإنجليزي