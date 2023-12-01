رد ناري من الزمالك على العيسوي بشأن بيع زيزو

أصدرت قناة الزمالك بيانًا بخصوص تصريحات نور العيسوي وكيلة اللاعبين، عن رحيل أحمد سيد زيزو نجم الفريق الأول لكرة القدم.

وكانت نور العيسوي قد قالت في تصريحات لبرنامج “زملكاوي” مع الإعلامي مينا ماهر، على قناة الزمالك: “حان الوقت لإحتراف أحمد سيد زيزو نجم الفريق، بعد تألقه خلال الفترة الأخيرة”.

وترددت أنباء بخصوص رحيل زيزو إلى الشباب السعودي خلال يناير المقبل، فيما نفى مسئولي الأبيض ذلك الأمر.

اقرأ أيضا.. الزمالك يحسم الجدل حول رحيل زيزو لـ الشباب السعودي

بيان نادي الزمالك بعد تصريحات نور العيسوي

قال البيان: “يستنكر مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب والقناة الرسمية للنادي للنادي شكلاً وموضوعًا تصريحات وكيلة اللاعبين نور العيسوي الخاصة بـ أحمد زيزو والتي جاءت على لسانها، و تتحمل وكيلة اللاعبين مسئوليتها كاملاً”.

وأضاف: “يعلن مجلس إدارة نادي الزمالك أن التصريحات التي أدلت بها وكيلة اللاعبين نور العيسوي هي المسئولة عنها تمامًا فيما يخص أحمد زيزو أحد أبرز الأعمدة الأساسية والعناصر الرئيسية في صفوف فريق الكرة بالنادي”.

واختتم: “تشدد قناة نادي الزمالك على أنها غير مسؤولة عن تصريحات السادة الضيوف ببرامجها المختلفة، وتؤكد على أنها لا تفرض أو تملي أي آراء أو وجهات نظر عليهم.