"غادر باكيا".. تفاصيل إصابة محمد عبدالمنعم في مران الأهلي وصدمة كولر

محمد اسماعيل - القاهرة - تعرض محمد عبدالمنعم مدافع الفريق الأول للنادي الأهلي لإصابة قوية، خلال مران الفريق الأحمر في تنزانيا استعدادا لمواجهة يانج أفريكانز.

وعلم موقع الخليج 365، أن محمد عبدالمنعم تعرض لإصابة قوية خلال خوضه المران الختامي اليوم، وخرج على أثرها باكيا.

وأوضح المصدر، أن مارسيل كولر المدير الفني للفريق انزعج من الأمر وتحدث مع طبيب الفريق الذي أكد أن التشخيص المبدئي هو إصابته بالتواء في أنكل القدم.

جدير بالذكر أن فريق الأهلي اختتم تدريباته اليوم استعدادا لمواجهة يانج أفريكانز التنزاني المقرر لها غدا في الجولة الثانية من بطولة دوري أبطال أفريقيا.