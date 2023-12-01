"هدفنا حصد نقاط المباراة".. الشناوي يتحدث عن مواجهة نواذيبو الموريتاني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

تحدث أحمد الشناوي حارس مرمى بيراميدز عن مواجهة نواديبو في دوري أبطال أفريقيا، مشيرا إلى أن الفريق يلعب من أجل الفوز وحصد 3 نقاط.

قال الشناوي خلال المؤتمر الصحفي اليوم: "سعيد للغاية بوجودي في موريتانيا والعاصمة نواكشوط وأشكر مسؤولي نادي نواذيبو وكامل الشعب الموريتاني على الاستقبال الرائع لبعثة بيراميدز، هذا ما انعكس على روح وأداء اللاعبين في التدريبات وحماسهم من أجل تقديم مواجهة قوية وتحقيق 3 نقاط جديدة في دور المجموعات".

أضاف: "بيراميدز يلعب كل مبارياته سواء محليا أو قاريا من أجل الفوز، وبالتالي سنواجه نواذيبو بهدف الفوز وحصد 3 نقاط جديدة، والفريق يعلم جيدا مدى قوة المنافس المنظم للغاية بعد متابعة العديد من مبارياته، والوصول لدور المجموعات في أقوى بطولة في قارة أفريقيا يعكس مدى قوة نواذيبو".

تابع: "هدف الفريق هو الاستمرارية لأطول فترة ممكنة في الفوز وتحقيق الانتصارات ومن الضروري حصد 3 نقاط جديدة ليصل الفريق إلى نقطته السادسة وينافس على الصدارة، خاصة وأن أمام الفريق مهمة صعبة أخرى دون راحة ومواجهة صن داونز القوي في جنوب أفريقيا، ومن الضروري عدم السماح بخسارة أي نقاط لمواصلة المشوار حتى النهاية".

اختتم الشناوي: "لن أتحدث كثيرا في نقطة الملعب وأرضية النجيل الصناعي حتى لا يكون ذلك حديثا في أعذار لأن الفريق مهما كانت الظروف سيلعب ويؤدي بكل قوة، وهدفه الفوز وحصد الثلاث نقاط، وكرة القدم ليس بها فريق صغير أو كبير ومجرد وصول نواذيبو لهذه المرحلة والدور المتقدم بدوري الأبطال يعكس مدى قوته ولابد من احترامه وبذل كل شيء في مواجهته".

ويواجه بيراميدز نظيره نواذيبو الموريتاني، في السادسة مساء غدا، في إطار منافسات الجولة الثانية من دور مجموعات دوري أبطال أفريقيا.

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