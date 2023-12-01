"الطبيعي هو أنني لن أشارك ولكن".. ليونيل ميسي يتحدث عن المشاركة في كأس العالم 2026

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش

تحدث الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي في وثائقي بمناسبة مرور عام على نهائي كأس العالم، عن الفوز بمونديال 2022 في قطر، و قراره في إستكمال المشوار الدولي مع المنتخب الوطني.

وقال ميسي: "الآن أريد أن أكون في بلدي أكثر من أي وقت مضى لأنه بعد أن أمضيت سنوات عديدة من المعاناة، نعيش اليوم لحظة خاصة لم أشهدها من قبل مع المنتخب الأرجنتيني".

وأضاف: "أريد الاستمتاع بالقدوم إلى الأرجنتين، أشعر أنني بحالة جيدة جدًا مع هذه المجموعة من اللاعبين، أنا أستمتع، إنها مجموعة متحدة ومتميزة للغاية وأريد الاستفادة الكاملة من ذلك دون التفكير فيما سيحدث في غضون عامين أو ثلاثة أعوام، وهي فترة طويلة جدًا في كرة القدم".

وتابع: "لا أفكر في كأس العالم المقبل بعد ولا أستطيع أن أقول إنني لن أكون هناك أيضاً لأن كل شيء يمكن أن يحدث لاحقاً نظرًا للعمر والظروف، الشيء الطبيعي هو أنني لن أكون هناك ولكننا سنرى ما سيحدث، لا أستطيع أن أقول ذلك الآن".

واختتم ليونيل: "ربما لن تسير كوبا أمريكا المقبلة على ما يرام، أو سنقدم كل شيء لدينا للاستمرار، أو ربما لا، الحقيقة هي أنني لا أستطيع أن أقول الإجابة الآن، الوقت سيخبرنا، الأمر صعب، لكن دعونا نرى".