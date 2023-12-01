"لا يهمني سوى المنتخب".. نور العيسوي توضح رغبتها في احتراف زيزو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

انتقدت جماهير نادي الزمالك عبر مواقع التواصل الاجتماعي وكيلة اللاعبين نور العيسوي، بعد ظهورها على قناة النادي والتحدث عن العروض المقدمة لأحمد سيد زيزو لاعب الفريق الأول.

وقالت نور العيسوي في بيان رسمي: "ليس من شأني تفريق الأندية المصرية من نجومها كما يشاع سواء عن أحمد سيد زيزو نجم الزمالك أو محمد الشناوي حارس الأهلي".

أضافت: "كوكيلة لاعبين لا يهمني سوى المنتخب الوطني لذا يجب على الأندية المصرية منح الفرصة لنجومها بالاحتراف في أندية أوروبا لصناعة أكثر من محمد صلاح جديد في ضوء تطوير الكرة المصرية والارتقاء بها خلال الأعوام المقبلة".

اختتمت نور: "أحترم عقول جماهير الكرة بشكل عام خاصة جماهير الأهلي والزمالك مصدر المتعة الحقيقية لكرة القدم، وأتمنى لهم التوفيق في المحافل الدولية سواء كان كأس العالم للأندية أو البطولات القارية المختلفة".

يذكر أن نور العيسوي وكيلة كلا من، محمد طارق، سيد عبدالله نيمار لاعبوا الزمالك، أحمد عاطف لاعب فيوتشر، محمد فخري وأحمد غريب لاعبا الأهلي.

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