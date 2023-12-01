شكرا لقرائتكم خبر عن التعادل السلبى يحسم مواجهة الداخلية وبلدية المحلة فى دورى Nile والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حسم التعادل السلبى مباراة الداخلية وبلدية المحلة، والتي أقيمت بينهما منذ قليل باستاد السلام ضمن الجولة السابعة من بطولة دوري NILE .. وشهدت المباراة محاولات من قبل لاعبى الفريقين لحصد الثلاث نقاط، حيث ظهرت خطورة فريق الداخلية عن طريق أحمد سيد غريب ومهارب ياسر بينما هجمات فريق بلدية المحلة عن طريق وزضم وحسام أشرف.

وبهذه النتيجة يرتفع رصيد فريق الداخلية للنقطة الخامسة في المركز الخامس عشر بجدول ترتيب مسابقة الدورى المصرى الممتاز "دورىNile"، بينما ارتفع رصيد فريق بلدية المحلة للنقطة التاسعة محتلا المركز الحادى عشر.

وخاض فريق بلدية المحلة المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى : أحمد حسين

خط الدفاع : نور الزموري - محمد عبد الرازق - أحمد رضا - هشام حافظ

خط الوسط : يوسف حسن - ماجد هاني - إسلام- مرزوق - محمد أميسي - وزضم

خط الهجوم : حسام أشرف

ودخل الداخلية المباراة بالتشكيل التالى:

حراسة المرمى : محمود الزنقلي

خط الدفاع : كريم يحيى - أحمد عماد - محمد عطوة - إيهاب سمير

خط الوسط : ألان كامبادي - محمد شداد - محمود حسونة - محمود عبد العزيز

خط الهجوم : أحمد سيد غريب - مهاب ياسر.