شكرا لقرائتكم خبر عن إلياس الجلاصى أفضل لاعب فى مباراة المصرى وإنبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصد إلياس الجلاصى، لاعب المصرى البورسعيدى، جائزة أفضل لاعب فى مباراة فريقه أمام إنبى، من رابطة الأندية المحترفة، لمساهمته فى فوز فريقه على الفريق البترولى.

وحقق فريق المصرى البورسعيدى فوزاً قاتلاً على إنبى بنتيجة 2 / 1 فى المباراة التى جمعتهما اليوم، ضمن منافسات الجولة السابعة من دوري NILeباستاد برج العرب بالإسكندرية.

تقدم المصرى البورسعيدى فى الدقيقة 36 بتوقيع غيلاس قناوى من مجهود فردى بعدما رواغ مدافعى الفريق البترولى وسدد الكرة فى الشباك، قبل أن يدرك إنبى التعادل عن طريق أحمد أمين أوفة فى الدقيقة 50 مستغلا خطأ مدافع المصرى ليستخلص الكرة ويسددها قوية فى الشباك البورسعيدية، وفى الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع سجل ميدو جابر هدف الفوز للفريق البورسعيدى.

بهذه النتيجة يرتفع رصيد المصرى للنقطة 12 فى المركز السادس، بينما احتل إنبى المركز العاشر برصيد 10 نقاط.

بدأ إنبى المباراة بتشكيل كالتالي: حراسة المرمى : عبد العزيز البلعوطي، خط الدفاع : علي فوزي - أحمد كالوشا - محمد حامد - أحمد صبيحة، خط الوسط : زياد كمال - عبد الرحمن عماد - مودي ناصر - محمد حمدي، خط الهجوم : رفيق كابو - أحمد أمين أوفا.

بينما جاء تشكيل المصرى كالتالى: حراسة المرمى: محمود جاد، خط الدفاع: كريم العراقى - أحمد منصور - عمرو موسى - عمرو سعداوى، خط الوسط: محمود حمادة - حسن على - محمد الشامى - إلياس الجلاصى - غيلاس قناوى، الهجوم: فخرالدين يوسف.