شكرا لقرائتكم خبر عن إسلام مرزوق رجل مباراة بلدية المحلة والداخلية فى دورى Nile والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصد إسلام مرزوق، لاعب فريق بلدية المحلة، جائزة رجل مباراة فريقه أمام الداخلية باختيار رابطة الأندية المصرية المحترفة، وذلك بعد الأداء المميز الذى قدمه اللاعب أثناء اللقاء.

وحسم التعادل السلبى مباراة الداخلية وبلدية المحلة، والتى أقيمت اليوم باستاد السلام ضمن الجولة السابعة من بطولة دوري NILE ، وشهدت المباراة محاولات من قبل لاعبى الفريقين لحصد الثلاث نقاط، حيث ظهرت خطورة فريق الداخلية عن طريق أحمد سيد غريب ومهاب ياسر، بينما هجمات فريق بلدية المحلة عن طريق وزضم وحسام أشرف.

وبهذه النتيجة يرتفع رصيد فريق الداخلية للنقطة الخامسة في المركز الخامس عشر بجدول ترتيب مسابقة الدورى المصرى الممتاز "دورىNile"، بينما ارتفع رصيد فريق بلدية المحلة للنقطة التاسعة محتلا المركز الحادى عشر.